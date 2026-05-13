DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/389 Esas

DAVALILAR : 1- GÖNÜL ERDAL Ömer Kızı, 1959 doğumlu

2- SENCER ERDAL Cumhur oğlu, 1984 doğumlu



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,

Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu Ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

