DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi,

MEVKİİ : Beylik

ADA NO : 440

PARSEL NO : 11

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 361

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- BİRSEN CEYDA PEHLİVAN

2- İHSAN TAVŞANCIL

3- MELTEM TAVŞANCIL

4- ŞEBNEM BEZME

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : İzsu Yönetim Kurulunun 14/09/2023 tarih ve 04/1374 sayılı kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/71 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/71 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 08/04/2025 GÜNÜ SAAT 09.20 BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Dikili Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR. 04/01/2025

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