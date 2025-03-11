T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/230 Esas

KARAR NO : 2024/262

SANIK : FEYZİ MURAT TORUN, Mustafa ve Gülcan oğlu, 12/04/1989 SEYHAN doğumlu, ADANA, MERKEZ, Hürriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:20911059850

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 04/08/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK 157/1 ve 53 maddeleri

VERİLEN HÜKÜM : 2 YIL HAPİS ve 12.000,00 TL Adli Para Cezası

KARAR TARİHİ : 07/03/2024

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen tebligat yapılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren7 günlük süre içerisinde yasa yoluna başvurabileceği, yasa yoluna başvurulmaması halinde 2 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 07.03.2025

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