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DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 00:00

T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/230 Esas
KARAR NO : 2024/262
SANIK FEYZİ MURAT TORUN, Mustafa ve Gülcan oğlu, 12/04/1989 SEYHAN doğumlu, ADANA, MERKEZ, Hürriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:20911059850
SUÇ Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 04/08/2016
UYGULANAN KANUN MAD. 5237 sayılı TCK 157/1 ve 53 maddeleri
VERİLEN HÜKÜM 2 YIL HAPİS ve 12.000,00 TL Adli Para Cezası
KARAR TARİHİ 07/03/2024

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen tebligat yapılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren7 günlük süre içerisinde yasa yoluna başvurabileceği, yasa yoluna başvurulmaması halinde 2 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 07.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02187811