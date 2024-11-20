DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2023/43 Esas

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: AYHAN VARLİ OYUKLU KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Davacı Ayhan Varli tarafından; dava konusu Kars ili, Digor İlçesi, Oyuklu Köyü hudutlarında kain;

Dava konusu Kars ili Digor İlçesi Oyuklu Köyü 103 Ada 38 Parsel sayılı taşınmazın TMK 713/1 maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden,taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Digor Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/43 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, dava konusu taşınmazın davacı adına tespit ve tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02125911