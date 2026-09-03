DİDİM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DİDİM

(YENİHİSAR)

4. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/141 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Aydın ili, Didim ilçesi, Yalıköy Mahallesi

Ada No : 3091

Parsel No : 9

Yüzölçümü : 35.546,94 m²

Kamulaştırılan Miktarı : 928.67m² (Daimi irtifak hakkı) 464.25m² (Geçici İrtifak hakkı)

Maliki : Emin kızı Safiye Özer

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu; "Aydın ili, Didim ilçesi, Yalıköy Mahallesi, 3091 ada, 9 parsel" sayılı taşınmazın, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, T.C. Enerji Piyasası DüzenlemeKurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.24.08.2026

#ilangovtr Basın no ILN02540766