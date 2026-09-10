DİDİM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DİDİM

(YENİHİSAR)

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah.

Ada No : 2038

Parsel No : 32

Yüzölçümü : 42341,35 m²

Kamulaştırılan Miktarı : 1133,78m² (Daimi irtifak hakkı) 566,52 m² (Geçici İrtifak hakkı)

Maliki :

1-Hüseyin oğlu AHMET YAVAŞ

2- İbrahim kızı AYŞE DURDURAN

3-Hamdi kızı AYŞE KARALAR

4-İbrahim kızı AYŞE SELVİOĞLU

5-İbrahim oğlu BEKİR DURDURAN

6-Hüseyin kızı BİRSEN ŞİMŞİR

7-Hüseyin oğlu BURHAN YAVAŞ

8-İbrahim kızı DÖNDÜ SARI

9-Hasan kızı EMİNE BÜYÜKLÜOĞLU

10-Hasan oğlu FEDAİ YAVAŞ

11-Ali oğlu FEHİM SERBEST

12- Hüseyin kızı GÖNÜL ARI

13-İbrahim kızı GÜLSÜM YAYLA

14-Ali kızı GÜLTEN TERZİ

15-Hüseyin oğlu GÜNAY CAN

16-Hasan oğlu GÜNAY YAVAŞ

17-İbrahim oğlu HALİL DURDURAN

18-Mehmet oğlu HALİL KADERLİ

19-Hasan kızı HALİME EYLEM ÇIĞIRGAN

20-İbrahim oğlu HÜSEYİN DURDURAN

21-İbrahim oğlu HÜSEYİN İNCEBOYLU

22-İbrahim oğlu MEHMET İNCEBOYLU

23-Hasan oğlu OSMAN YAVAŞ

24-İbrahim oğluÖMER İNCEBOYLU

25-İbrahim kızı RAZİYE YAMANKAÇAR

26-İbrahim kızı SEDEF YAMANKAÇAR

27-Hüseyin kızı ÜMMÜHAN ERİM

28-İbrahim kızı ZEYNEP SELVİOĞLU

Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu; Aydınili, Didim ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 2038 ada 32 parselsayılı taşınmazın, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, T.C. Enerji Piyasası DüzenlemeKurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.24.08.2026

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