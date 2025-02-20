DİDİM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/20 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , AHMET KOÇ, ARİF KABADAYI, AYŞE NORAL, AYŞE ÖZKAN, BAHRİYE KIR, EMİNE BEHRENK, EMİNE ÇINAR, FATMA BEHRENK, FATMA YARMACI, HABİL KARAMEMİŞ, HAMİYET BEHRENK, HANIM ZELİHA GÜRGEN, HAVVA DÜLGER, HÜSEYİN ÇETİNEL, HÜSNİYE AVCI, İBRAHİM ÇETİNEL, İDRİS AKGÜL, MEHMET KOÇ, MUSA UTKU, NADİME HARMANCI, NEJLA KAMACI, RECEP ÇETİNEL, RECEP KABADAYI, RİFAT KOÇ, SABRİYE BAHAR, SAFİYE ÖZÇEVİK, SANİYE ALIN, SANİYE ARSLAN, SEMİHA SAPLI, SERPİL KARABULUT, SITTIKA ISARAN, ŞERİFE DEVECİ, TÜRKER KAMACI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kısmen Kamulaştırmadan Kaynaklanan Davalar (Kamulaştırma Kanunu M.12)) davası nedeniyle; Davaya konu; Aydın İli, Çamlık Mahallesi, Karakuyu Mevki, 4535 ada 1 parsel sayılı davalılar adına kayıtlı taşınmazın, Didim Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14/05/2024 gün ve 1312 sayılı yazıları ile tespit edilen, 07/12/2007 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylı uygulama imar planına göre müvekkil Belediyesinin sorumluluk alanında kalan 413,34 m²'lik kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 07.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02176452