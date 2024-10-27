DİDİM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/427 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar HÜSEYİN(SALİH ÇOCUĞU) ve SEVİM BOZKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu; maliki 1/5 hisse oranında Salih oğlu Hüseyin ve 4/5 hisse oranında Arif kızı Sevim Bozkurt Aydın İli, Didim İlçesi, Akköy Mahallesi 145 ada 114 parsel (eski 381 parsel) sayılı bahçe nitelikli Yüzölçümü: 47.740,00 m², Kamulaştırılan Miktarı: 6.738,45 m² si ve Aydın İli, Didim İlçesi, Akköy Mahallesi 177 ada 336 parsel (eski 380 parsel) sayılı bahçe nitelikli Yüzölçümü: 42.140,00 m², Kamulaştırılan Miktarı: 8.352,48 m² si kamulaştırılan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne izafen Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 10/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02111956