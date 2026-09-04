DİDİM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2025/662

KARAR NO :2026/135

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 25/11/2025 tarih ve 2025/2097 Esas sayılı İddianamesi ile sanık İbrahim ve Ayşe oğlu, 12/12/1975 doğumlu 44242637518 TC kimlik numaralı Hasan HAZAR hakkında Basit Tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda Mahkememizin 10/03/2026 tarih ve 2025/662 Esas 2026/135 Karar sayılı ilamı ile sanığın 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş, sanığın bilinen adreslerine tebligat yapılamamış, mernis adresi de mevcut olmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilebilmesi için ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği aksi halde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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