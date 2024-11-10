DİDİM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 12/02/2020 tarih ve 2020/311 Esas sayılı İddianamesi ile sanık Bayazit Besdami ve Ümüt oğlu, 22/08/1998 doğumlu 18755729060 TC kimlik numaralı Berke KOCA hakkında Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında Mahkememizin 27/06/2024 tarih ve 2023/624 Esas 2024/721 Karar sayılı ilamı ile 10 ay hapis cezasına hükmedilmiş, sanığın bilinen adreslerine gerekçeli karar tebliğ edilememiş, mernis adresi de mevcut olmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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