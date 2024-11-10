DİDİM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. DİDİM( YENİHİSAR)3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 06/04/2022 tarih ve 2022/963 Esas sayılı İddianamesi ile sanık Kherıf ve Segoı kızı, 1968 İngiltere doğumlu doğumlu HASSIBA KHERIF hakkında müşteki Halil İbrahim HÜNER'e karşı Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında Mahkememizin 18/07/2024 tarih ve 2022/699 Esas 2024/881 Karar sayılı ilamı ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilmiş ve Hükmün Açıklanması Geri Bırakılmış sanığın bilinen adreslerine gerekçeli karar tebliğ edilememiş, mernis adresi de mevcut olmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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