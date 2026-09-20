DİDİM 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİDİM (YENİHİSAR)

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

15.09.2026

Sayı : E.34214525-2023/562-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLANEN TEBLİGAT

DİDİM (YENİHİSAR) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sanık GÜLSALLEDEMİRMEZEN, Güngör ve Cemile kızı04/10/1970 doğumlu, Stahn 106

Mönchengladbach 41238 9893 Almanya adresinde oturur, TC Kimlik No:19874345506

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15/09/2022 tarih ve 2022/29032 Esas sayılı iddianamesi ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanığın eylemine uyan, 5237 sayılı TCK'nın 299/1-2 ve 53 maddeleri ile cezalandırılması talebi ile Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı, Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19/01/2023 tarih, 2022/671 Esas, 2023/42 Karar sayılı yetkisizlik kararı ile dosya mahkememize gönderilerek, mahkememizin 2023/562 Esas sırasına kaydı yapılmış ve mahkememizce aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5271 sayılı CMK'nın 223/5 maddesi uyarınca, sanık Gülsalle Demirezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu işlediği sabit olduğundan MAHKUMİYETİNE,

Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 299/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, failin kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı göz önüne alınarak, sanığın alt sınırdan uzaklaşılmaksızın 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 299/2 maddesi gereğince, sanığın suçu alenen işlemiş olması nazara alınarak, sanık hakkında hükmolunan cezadan 1/6 oranında artırım yapılmak suretiyle, sanığın 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca, sanığın geçmişi ile verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak, sanık hakkında hükmolunan cezadan 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle, sanığın 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında tayin olunan bu cezadan başkaca kanuni ve taktiri indirim ve artırım hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca; sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, mağdurun mahkememizce tespit edilebilecek tazmini gereken muayyen bir zararının olmaması ve sanığın yargılama sürecindeki davranışları birlikte değerlendirildiğinde sanığın yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan takdiren sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/7 fıkrası gereğince yasal imkan bulunmadığından sanık hakkında TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

Sanığın şahsi ve sosyal durumu, mahkeme içinde gözlenen olumlu kişiliği nazara alınarak bu süre içerisinde sanığın herhangi bir yükümlülüğe tabi tutulmasına TAKDİREN YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca; sanığın 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetim serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranmadığı taktirde, hakkındaki bu davanın ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 maddesi uyarınca; denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına,

Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap ve takdir edilen 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin SANIKTAN ALINARAK KATILANA VERİLMESİNE,

Sanığın sarfına neden olduğu 6 adet tebligat gideri 201,00 TL, tercüman ücreti 1.150,00 TL ve posta gideri 396,40 TL'den oluşan toplam 1.747,40 TL yargılama giderinin, 5271 sayılı CMK'nın 325 ve 326. maddeleri uyarınca SANIKTAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı Yasa'nın 16. maddesi uyarınca ilgili kolluğa gerekçeli karardan bir suretin GÖNDERİLMESİNE,

Dair; Cumhuriyet Savcısı Rabia Alpaslan'ın katılımı ile verilen kararın gerekçesinin taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere, mütalaya uygun olarak karar verilmiş olup,

Verilen karar sanığın Almanya'da ikamet ettiğinden Almanya adresine tebliğe çıkartılmış ve

(CİKAYAS 2/b) maddesi uyarınca tebligat işlemi yerine getirilememiş olmakla; sanığın başkaca tebligat adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanununun 29 ve 30. Maddeleri gereğince İlanen Tebligat yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu itibarla; sanık GÜLSALLE DEMİREZEN hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan dosyamızdan verilen 12/09/2025 tarih ve 2023/562 Esas, 2025/435 Karar sayılı ilamı ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kesinleşmiş olunacağı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi gereğince sanık GÜLLSALLE DEMİREZEN'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/09/2026

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