DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/36 Esas



İLANA KONU OLAN KİŞİ :REMZİYE SEVER, Derviş ve Beyaz kızı,Huzurevleri Mahallesi 176.Sokak Kapı No:10/A Blok Daire No:8 Kayapınar / DİYARBAKIR



Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 10/12/2024 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02131807