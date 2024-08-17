DEVREKANİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. DEVREKANİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/187 Esas

DAHİLİ DAVALI : NURULLAH KÖSEOĞLU- SARAÇLAR MAHALLESİ STADYUM CADDESİ ATA APARTMANI NO:12 MERKEZ/KASTAMONU

Davacı Nihat TEPELİ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının verilen ara karar uyarınca;

Davacı Vekili Av. Damla YILMAZ ÖZCAN'ın 02/08/2021 havale tarihli dilekçesinde özetle; Kastamonu ili, Devrekani İlçesi, Ahiçelebi Mahallesi, 317 Ada, 4 parselde kain taşınmazın üzerindeki ortaklığın paydaşlar arasında satış yoluyla giderilmesini, tüm paydaşların bu durumu kabul etmemeleri halinde ortaklığın umuma açık şekilde satış yoluyla giderilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz üzerinde malik olarak görülen Nezahat Köseoğlu 27/05/2005 tarihinde ölmüş mirasçılarından Nurullah Köseoğlu davacı vekili tarafından Devrekani Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/10/2021 tarihli mirasçılık belgesi kararı alınarak dosyaya dahili davalı olarak eklenmiştir.

Kastamonu ili, Kastamonu Merkez, Gödel Mah/köyü, Cilt no 113, Hane no 16, BSN 16'da nüfusa kayıtlı bulunan Hüseyin ve Nezahat oğlu, 135******92 TC kimlik numaralı dahili davalı NURULLAH KÖSEOĞLU'na mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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