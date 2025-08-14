Güncelleme Tarihi:
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/289 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Pınarözü Köyü
ADA NO : 119 ada
PARSEL NO : 49 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 416,77 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER GÜR, SALİM GÜR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/289 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
