×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 00:00

T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/289 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Pınarözü Köyü

ADA NO : 119 ada

PARSEL NO : 49 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 416,77 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER GÜR, SALİM GÜR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/289 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02276572

 