DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 00:00

T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/190 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Çatak Köyü
ADA NO : 176 ada
PARSEL NO : 95 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 656,48 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL DOĞRU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/190 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02273133