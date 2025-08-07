DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/155 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Çatak Köyü
ADA NO : 119 ada
PARSEL NO : 2 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 443,97 m²'lik irtifak alanı, 27,13 m²'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET TOPCU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/155 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2025
#ilangovtr Basın no ILN02273100