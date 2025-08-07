DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/155 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Çatak Köyü

ADA NO : 119 ada

PARSEL NO : 2 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 443,97 m²'lik irtifak alanı, 27,13 m²'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET TOPCU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/155 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2025

