DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/303 Esas

DAVA : TAPU İPTALİ VE TESCİL (ZİLYETLİĞE DAYALI)

DAVACILAR :

1- BEKİR KARADERE -

2- EMİNE KARADERE -

3- FATMA KARADERE -

4- FETİYE KARADERE

5- HUZEYFE KARADERE -

6- İSMAİL KARADERE -

7- MUHAMMET KARADERE -

8- MUHAMMET BAHA KARADERE -

9- ŞAZİYE DELİŞMEN -

10- VEYSEL KARADERE -

11- YAKUP HİKMET KARADERE -

12- YÜKSEL KARADERE -

DAVALI : DEVREK MALİYE HAZİNESİ ADINA DEVREK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Tohumlar Köyü 369 Ada 34 Parsel (Evveliyatında Yeşilöz Köyü 1236 Parsel) sayılı dava konusu tapusuz taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/303 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK' 713/4-5 Maddeleri Uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240949