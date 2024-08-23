DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BALIKESİR

İLAN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER Sıra No İl İlçe Mah

alle Mevkii Taşın

maz Cinsi Ada No Par sel No Tapu

Alanı

(m²) DSİ Hisse Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli İhale Usulü İhale Tarihi

İhale Saati

1 Balıkesir Ayvalık Mutlu Sarıyer Tarla 123 87 100.

993,31 TAM 35.422.393,55 1.062.671,81 Kapalı Teklif 05/09/2024 10:30 2 Balıkesir Ayvalık Mutlu Sarıyer Tarla 123 289 67.

046,32 TAM 33.523.160,00 1.005.694,80 Kapalı Teklif 05/09/2024 11:30

*Yukarıda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümlerine göre “Kapalı Teklif Usulü” ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

*Taşınmaz mala ait satış ihalesi DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Çayırhisar Mahallesi, İzmir Yolu üzeri, Bigadiç kavşağı 10050 Altıeylül/Balıkesir toplantı salonunda yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

*Taşınmaz mal satışı ihalesine katılacak olanlar, ihale suretiyle satışı yapılacak taşınmazlara ait ihale dokümanlarını (taşınmaz mal şartnamesi, teklif mektubu) mesai saatleri içerisinde, Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.

*İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıdaki tabloda yazılı geçici teminat bedelinin en geç 04/09/2024 tarihi saat 16:00’a kadar T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinde açılmış bulunan DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 2940258426 vergi no’lu TR 57 0001 0000 4558 4720 1450 07 IBAN no’lu hesabına (Hangi ihaleye ait olduğu bilgisi ve ihaleye katılacak kişinin adı/soyadı dekont açıklama kısmında belirtilmelidir.) yatırılması veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankalardan geçici teminat tutarında süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir. İhale günü yatırılan geçici teminat makbuzları kabul edilmeyecektir.

* İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.

* İsteklilerin ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.

a- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişi olması halinde)

b- Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi. (Bildirilen adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligatlar olarak kabul edilecektir.)

c- E-Devlet’ten alınacak barkodlu ve karekodlu ikametgah ilmühaberi (son 6 aya ait olacak)

d- Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (asıl).

e- Tüm sayfaları imzalanmış olan taşınmaz mal satış şartnamesi. (asıl)

f- Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri şarttır.

g- Gerçek kişi adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, gerçek kişiyi temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri şarttır.

h- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

i- Ortak Girişim olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iştirak edenlere ait noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılımlarda iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ihaleye iştirak edene ayrı ayrı vekaletname verilmesi zorunludur.

j- İhaleye katılmak isteyenler taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektubunu içeren iç zarf ile birlikte ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen belgeleri yine taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak ikinci zarfa (dış zarf) koyarak kapattıkları tekliflerini en geç yukarıda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile postadaki gecikmeden kaynaklı teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

*İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın no ILN02079520