DEVELİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2023/528

Davacı Abdullah Uyanık tarafından mahkememize açılan Tapu Kaydında Düzeltim davasında İbrahim ve Ayşe'den olma, 1950 doğumlu Kalemi Yılmaz'a, Yusuf ve Fatma'dan olma 1930 doğumlu Bahriye Işık'a, Durmuş ve Fatma'dan olma 1964 doğumlu Ayten Korkmaz'a 19/12/2025 günü saat 11:10'da duruşması olduğu, Kayseri İli, Develi İlçesi, Ayşepınar Mahallesi 762 parsel, 1435 parsel, 2996 parsel, 3950 parsel, 2814 ada 14 parsel, 2822 ada 2 parsel, 3040 parsel, 2859 ada 2 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet iddiaları bulunup bulunmadığı, mülkiyet iddialarının bulunması halinde mahkemeye gelip beyanda bulunmaları aksi halde dava dilekçesi uyarınca isim tashihi hususunda karar verilebileceğinin ihtarı ile beyanda bulunmamaları halinde mülkiyet iddiasında bulunmaktan vazgeçmiş sayılacakları ilan olunur.

