DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KOCAELİ İLİ DERİNCE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN



1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocaeli ili, Derince İlçesi, Yavuz Sultan (Dumlupınar) Mahallesi, G23C02A1a pafta, 1568 ada, 4 parsel nolu 3.309,43m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Bodrum Kat Kafeterya ve Restoran (1175,00m² kapalı, 180,00m² teras), Zemin Kat Asma Kat Düğün Salonu (955,00m² kapalı, 125,00m² teras), 1. Normal Kat Kafeterya (162,00m² kapalı, 885,00m² teras), 2. Normal Kat Kafeterya (162,00m² kapalı alan). şeklinde 5.576,00m²’lik kullanım alanından (2454,00m² kapalı, 1190,00m² teras ve 1932,00m² açık alan) oluşan bağımsız bölümlerin amacına uygun olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, Kapalı Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhale, 24.10.2024 Perşembe günü, saat 10.30’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye konu tesisin aylık muhammen kira bedeli 250.000,00TL+KDV olup 5 (beş) yıllık muhammen kiralama bedeli 15.000.000,00TL+KDV ve Geçici teminatı 450.000,00-TL dir.

4- İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz(Asıl)

Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)

Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)

Gerçek kişi olması halinde: ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

İsteklilerin Restoran ve kafeterya işletmeciliği iş kollarında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri ve/veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)

Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2024 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)

Tüzel Kişiliği belirten son durumu gösterir Noter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi

Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)

Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

Katılımcı tarafından İmzalı şartname

B) Diğer Şartlar

Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Ortak katılım olması durumunda; gerçek/tüzel kişilerden istenilen tüm evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenip, ibraz edilecektir.

İhale dosyası, İdare adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 5.000,00-TL karşılığında alınacak ve dosya imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Yabancı uyruklular ihaleye katılamazlar.

İsteklilerin, istenen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretlerini 2886 sayılı D.İ.K.’nın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak eksiksiz hazırlayıp, teklif mektubu iç zarfta olacak şekilde, zarflarını 23/10/2024 Çarşamba günü, saat 15.00’a kadar Derince Belediyesi Ek Bina 4. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Aynı tarih ve saatte kadar İdareye ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02103446