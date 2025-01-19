DERİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. DERİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/173 Esas
FESİH DOĞAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET FAYSAL DOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur 10/01/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 29330231564
ADI SOYADI : MEHMET FAYSAL DOĞAN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : AZİZE
DOĞUM TARİHİ : 23/03/1976
DOĞUM YERİ : DERİK
#ilangovtr Basın no ILN02159015