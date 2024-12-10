DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
25/04/2024
ESAS NO : 2024/287 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 461
PARSEL NO : 34
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 374,38
MALİKİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Mehmet Aksin ( Mirasçı Ahmet, Ferrahdiba, Abdulkadir Muhsin, Hamdiye, Sadiye, Mirasçı Mütevefa Alladdin( Aladdin Aksin Mirasçıları Yüksel, NojinZinet, Berat, Baver ve Zilan))
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-) İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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