DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/845 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi

ADA NO : 496

PARSEL NO : 240

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.329,94

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABİDİN ALAK, AYŞE ALTAŞ, NEBAT KAYI, SÜLEYMAN ALAK

MALİKİN ADI VE SOYADI : Müteveffa ALİ KORKMAZER, (Mirasçı Meral KORKMAZER, Berfin ŞİMŞEK)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.

Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;

a-) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,

b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-) İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02136519