DEREİÇİ HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA

İHALE İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Santral Adı Geçici Teminat

Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve

Tanıtım Dokümanı

Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi Dereiçi HES 750.000 10.000 24/06/2024



1- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (Dereiçi HES) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2- İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

3- İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur.

Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4- İhale konusu hidroelektrik santrali hakkında hazırlanan İhale Şartname bedeli

İdare’nin;

• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

• Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

• Banka dekontunun açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Ünvanı, Tüzel Kişilerin VKN’si ve DEREİÇİ HES’e İlişkin İhale Şartname Bedeli

ibareleri belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.

İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). ihale dokümanı dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi, talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

5- İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6- İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi 24/06/2024 saat 18:00’e kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhale konusu hidroelektrik santralinin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

11- İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.







T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07



