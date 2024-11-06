DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1 Satışa çıkarılan gayrimenkulün adresi, durumu ve vasıfları: Denizli ili Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mah. 421 ada 3 no.lu parsel, Sabri Özkan Caddesi No:18 adresinde konumludur.

Durumu: Taşınmaz arsa vasfında olup 1289 m2 yüzölçüme sahip ve altıgen amorf şekillidir. İmar parselli olup iki cephesi yola cephelidir. Üzerinde zemin+çatı arası katlı 1 adet yapı bulunmaktadır. Yapı 70m2 oturmakta, kısmen betonarme kısmen yığma tarzda inşa edilmiş, dışı sıvalı yaklaşık 20 yıllıktır. Mesken amaçlı inşa edilmiştir. Taşınmazın kalan kısımları avlu bahçe olarak düzenlenmiştir. İmar yolları açılmış kısmen asfalt kısmen kilit parke taş şeklindedir. Şebeke elektriği, suyu, kanalizasyon, doğal gaz hattı mevcuttur. Yapılaşmaya hazır durumdadır.

Diğer özellikleri: Konu taşınmaz, bölge olarak alt ve üst yapı olarak yeni gelişmekte olan fakat sosyal donatıların henüz eksik olduğu bölgededir. Yakın çevresinde son yıllarda talep artışı olmuş ve alım satım hızlanmıştır. Yeni yapılaşma seyrek olup genellikle binalar 20 yıl ve üstü yapılıdır. Taşınmaz okul, market, cami, park gibi sosyal ihtiyaçlara yakındır. Merkezefendi Belediyesine, şehir merkezine, çarşıya uzaktır. Ulaşım güzergahlarına ve ana arterlere yakındır. Özel ve toplu araçlarla ulaşım kolaydır. Taşınmaz belediye hizmetlerinin (aydınlatma, çöp toplama, yol, ilaçlama vs.) tamamından faydalanmaktadır.

2 Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere biçilen rayiç değeri: 12.815.400,00 TL (onikimilyonsekizyüzonbeşbindörtyüz Türk Lirası)

3 Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nev’i, tutarı ve yatırılması: Teminat tutarı, biçilmiş değerin %7,5’i olup, 961.155,00 TL’dir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinin 1 ile 4. bentlerinde yazılı değerler kabul edilir. Bunlar;

1- Para,

2- Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Devlet tahvili),

4- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilattır. (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)

Teminat, Denizli Defterdarlığı veznelerinden (Ana Hizmet Binası zemin katta), katılımcının vergi veya T.C. kimlik numarası belirtilerek Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün (Vergi kimlik no: 404 013 8586) ‘’9999’’ kodlu ‘’Teminattan Yapılan Tahsilat’’ Hesabına ve dekont üzerine “Gayrimenkul geçici teminatıdır” ibaresi konularak yatırılacaktır.

Teminat, ödeme belgesi üzerinde yukarıda belirtilen bilgilere yer verilerek Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Denizli Şubesindeki TR24 0001 0000 8437 1021 82 5001 IBAN no.lu hesabına da yatırılabilir.

4 İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat: Denizli Defterdarlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Makam Odasında 05/12/2024 Perşembe günü saat 10:30

5 İkinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat: Denizli Defterdarlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Makam Odasında 12/12/2024 Perşembe günü saat 10:30









6 Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesinin nereye, hangi tarih ve saate kadar ibraz edileceği: Yukarıda belirtilen satış saatinden 30 dakika öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına (Defterdarlık Ana Hizmet Binası 5. kat) veya Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine (3. kat) ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra getirilen geçici teminatlar, nakit ödeme yapılmış olsa bile ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.

Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

7 Satış bedeli peşin olup, birinci ihalede alıcı çıkmadığı veya gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ihale 7 gün uzatılarak 12/12/2024 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

8 Satışa iştirak edenler, gayrimenkul mala ait şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılır.

9 Şartname, çalışma saatleri içerisinde Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi Şefliğinden görülebilir, temin edilebilir.

10 İşbu ilân, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olur.