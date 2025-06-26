DENİZLİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

TAVAS KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA

NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) HAZİNE

PAYI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 Tavas Hırka Arsa 185 1 13.912,37 Tam Plan dışıdır. Boştur. 8.350.000,00 2.087.500,00 22.07.2025 13:40 2 Tavas Aydoğdu Ham Toprak 9598 29.122,96 Tam Plan dışıdır. Boştur. 13.110.000,00 3.277.500,00 22.07.2025 14:00



1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri, tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleler, Tavas Maliye Hizmet Binasının üçüncü katındaki Milli Emlak Şefliği Servis Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2025 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Ayrıca, geçici teminat Tavas Malmüdürlüğünün (mülga) T.C. Ziraat Bankası Tavas Şubesinde bulunan TR09 0001 0000 8800 0010 0053 34 IBAN no.lu hesabına yatırılabilecektir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi ve alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinden önce komisyona ibraz edilmesi şarttır.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.

7- Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

8- Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.

9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 23/06/2025



#ilangovtr Basın no ILN02247295

