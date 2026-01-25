DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DENİZLİ

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2025/602-603-604-605-606-607-608-609 Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

1)2025/602 Esas sayılı dosyasından davalı Muammer Özkan aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi 131 ada 15 parselin 7,85m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

2)2025/603 Esas sayılı dosyasından davalı AYŞE DEMİR aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Emirazizli Mahallesi 131 ada 40 parselin 374,44m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

3)2025/604 Esas sayılı dosyasından davalılar BEKİR YENİTÜRK, DURMUŞ YENİTÜRK, FATMA YENİTÜRK, KERİM YENİTÜRK, MUSTAFA YENİTÜRK aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Karateke Mahallesi 137 ada 33 parselin 18,96m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

4)2025/605 Esas sayılı dosyasından davalılar ÇAĞLA ŞEN, FİLİZ ARIKAN, GÜLSEREN COŞGUN, İLHAN ŞEN, MAHMUT ŞEN, MELİKE DİLMAÇ, MERYEM TANRIBİLİR, MİNE ERMİŞ, OYA ŞER, ŞULE SİBEL BİRCAN, ÜMRAN ŞER aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 385 ada 2 parselin 33,04 m2lik kısmının mülkiyet, 311,21 m2lik kısmının daimi irtifak ve 138,89 m2'lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

5)2025/606 Esas sayılı dosyasından davalı FİKRET ERBİL aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 390 ada 4 parselin 351,49m2'lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

6)2025/607 Esas sayılı dosyasından davalı Davalılar, AYŞE ERKOÇ, ELİF BULUT, EMEL ALTINTAŞ, EMİNE YAŞAR, HÜSEYİN ALTINTAŞ, İBRAHİM ALTINTAŞ, NADİR ALTINTAŞ, NAİME CAN, RABİYE GÜNEŞ, RAMAZAN ALTINTAŞ, SONER ALTINTAŞ, SADIK(Süleyman oğlu), CEMİL(Süleyman oğlu) aleyhine Denizli ili Pamukkale İlçesi Kale Mahallesi, 9327 ada 19 parselin 134,47m2'lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

7)2025/608 Esas sayılı dosyasından davalı TAMER KİRAZ aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Hisar Mahallesi 626 ada 10 parselden ifrazen oluşan 626 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 634,25 m2'lik kısmının daimi irtifak hakkının, yine 626 ada 10 parselden ifrazen oluşan 626 ada 12 parsel sayılı taşınmazın tamamının mülkiyet hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

8)2025/609 Esas sayılı dosyasından davalı ALİ TUDU aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Hisar Mahallesi 687 ada 25 parselin 169,86m2'lik kısmının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 19/12/2025

