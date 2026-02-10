DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/603 Esas, 2025/605 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizin;

1) 2025/603 Esas sayılı dosyasında davalı Hüdai Işık aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi,Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 14parselde 8474,52 m2'lik kısmında daimi irtifakhakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

2) 2022/605 Esas sayılı dosyasında davalı, Aykut Rıza Işık aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi,Hacıeyüplü Mahallesi, 0 ada, 445 parselde 24800 m2 lik yüzölçümüne sahip taşınmazın, 22,86 m2 'lik mülkiyet ve 2257,28 m2 kısmında daimi irtifak hakkıve 2257.28 m2 lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkıiçin kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumunTürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur. 26.12.2025

