DENİZLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/218

Davacı CEVRİYE YILDIZ, HASAN DURAN vekilleri tarafından davalılar DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DENİZLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememize açılanTapusuz

Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava konusu Denizli ili Pamukkale ilçesi Çeşmebaşı mahallesinde bulunan, Y1 ve D1 olarak gösterilen, kuzeyi kısmen orman ve yol, batısı kısmen orman ve tescil harici yer, doğusu 533 nolu orman parseli, güneyi 543 nolu orman parseli ile çevrili yaklaşık 14.000 m2 tarla vasfındaki tescil harici taşınmazın davacıların murisi Mustafa Duran tarafından tarla ve zilyetliğin ve mülkiyetin devri sözleşmesinden sonra da davacılar tarafından da toplam 40 yılı aşkın süredir eklemeli zilyetlikleri bulunduğu, davacıların murisi Mustafa Duran'ın ölümüyle davacılar ve diğer mirasçılar arasında taksim edildiği, diğer mirasçıların dava konusu taşınmazın mülkiyetini ve zilyetliğini davacılara devrettiği, davacıların 40 yıldır zilyetliklerinin bulunduğu, bu nedenle Y1 olarak gösterilen kısmın Cevriye Yıldız adına, D1 olarak gösterilen kısmın Hasan Duran adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olmakla itirazcı olabilecek kimselerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize müracaat etmesi gerektiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan ve tebliğ olunur.

Esas No : 2024/218

Denizli ili Pamukkale ilçesi Çeşmebaşı mahallesinde bulunan, Y1 ve D1 olarak gösterilen, kuzeyi kısmen orman ve yol, batısı kısmen orman ve tescil harici yer, doğusu 533 nolu orman parseli, güneyi 543 nolu orman parseli ile çevrili yaklaşık 14.000 m2 tarla vasfındaki tescil harici taşınmaz

#ilangovtr Basın no ILN02146041