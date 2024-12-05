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DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:00

T.C. DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

29/11/2024

Sayı : 2024/32 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile DENİZLİ DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kiremitçi Mahallesi 517 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olanAli KOCAİRİ (Hüseyin oğlu), Hatice (İsabeylioğlu oğlu Osman kızı), İsmail (Kocaibrahimoğlu Mehmet oğlu), Zübeyde ( Kocaibrahimoğlu Mehmet kızı), Mehmet kızı(Şevkioğlu Mehmet oğlu),Tevfik (Sürücü Hasan oğlu ) kimlikleri tespit edilemeyen hissedarların gaipliği hakkında bilgisi olanların6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02134445