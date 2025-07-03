DENİZLİ 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DENİZLİ

5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2024/803 Esas

Davacı , NİMET KUTLU ÇOBANOĞLU ile Davalı , VOLKAN ÇOBANOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Celil ve Hasibe oğlu, 03/09/1978 Denizli doğumlu davalı VOLKAN ÇOBANOĞLU hakkında davacı NİMET KUTLU ÇOBANOĞLU vekili tarafından açılan boşanma davasında Ön İnceleme Duruşma Gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden, duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, 24/10/2025 günü saat09.00 'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

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