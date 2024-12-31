×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Muratdede Mh.6347 ada, 1 parsel, 419,00 m2, ana taşınmaz niteliği “4 Kargir Ev” olan taşınmazdır. Taşınmazın üzerinde 2 katlı ve 3 katlı iki adet yapı bulunmaktadır.

Kıymeti: 4.060.318,00 TL 

KDV : % 10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 11:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 11:02

30/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02149764