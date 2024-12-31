DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Muratdede Mh.6347 ada, 1 parsel, 419,00 m2, ana taşınmaz niteliği “4 Kargir Ev” olan taşınmazdır. Taşınmazın üzerinde 2 katlı ve 3 katlı iki adet yapı bulunmaktadır.

Kıymeti: 4.060.318,00 TL

KDV : % 10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 11:02 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 11:02

30/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02149764