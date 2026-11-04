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DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 00:00

T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1164 Esas
DAVALILAR : 20- GÜNDEM KİRİŞÇİ - 30922100748

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 27/01/2027 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 150 maddesi uyarınca sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02586139