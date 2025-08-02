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DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/29 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, Kaklık Mahalle, 333 Ada, 1 ParselYüzölçümü : 1.162 m2 Kıymeti : 4.667.775,00 TLKDV : %10 İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Kat olacak şekilde Konut Alanı içerisinde. Ön 5,00m, yan 3,00m, arka 3,00m, TAKS 0,30 VE KAKS 0,60

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 10:00

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, Kaklık Mahalle, 333 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 836 m2 Kıymeti : 2.695.645,00 TLKDV : %10İmar Durumu : Konut Alanı, Ayrık Nizam 2 kat, Ön 5,00 metre, komşu ve arka 3,00 metre Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Yusuf've Rukiye Yalçın İn 3/8 Er Hisselerinin Yarı İntifaları Osman Sabit Kızı Aysel Yalçın A Aittir

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 11:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 11:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 11:00

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, Kaklık Mahalle, 333 Ada, 5 Parsel Yüzölçümü : 536 m2 Kıymeti : 2.559.515,00 TL KDV : %10 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 'Konut Alanı? içerisinde kalmaktadır. Yapılaşma şartı Ayrık Nizam 2 kat imarlıdır. Ön Bahçe Çekme Mesafesi 5,00 metre, Komşu ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi 3,00 metre

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 12:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 12:00

4 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, KAKLIK Mahalle/Köy, 334 Ada, 2 Parsel Yüzölçümü : 1.212 m2Kıymeti : 3.402.187,50 TLKDV : %10 İmar Durumu : Konut Alanı, Ayrık Nizam, 2 Kat, Taks: 0,30 Kaks: 0,60, Ön 5,0 metre, Komşu ve Arka 3,0 mt.

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 13:30

21/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02271070