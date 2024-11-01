DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

3. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/32 SATIŞ TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Dokuzkavaklar Mah, 2803 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmazlar.



Adres: Aktepe Mah. 2421 Sokak No: 37 ve 39 Pamukkale Denizli

Yüzölçümü : 604 m2

Kıymeti : 4.523.725,00 TLKDV: %20



İmar Durumu : Konut Alanı, Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0,40 olup 2407 Sokak cephesinde 5,00 metre, 2421 Sokak cephesinden 3,00 metre çekme

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2025 - 15:00

20/10/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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