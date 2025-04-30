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DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ

DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 00:00

DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/94

Davacı, BEKİR ERDEM ATALAY ile Davalı, EKATERINA EFIMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
"SAYIN BEKİR ERDEM ATALAY (28/07/1989 doğumlu, Husamettin ve Mukaddes'ten olma)İHTAR : Vekiliniz Av. Alaaddin Coşkun vekilliğinizden istifa etmiştir, duruşmaya bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/04/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02214724