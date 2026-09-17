DENİZLİ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. DENİZLİ

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

03.09.2026

Esas No : 2025/301

Karar No: : 2026/219

İLAN

Basit Yaralama suçundan mağdur sanık SERAP KONCA (Nejat ve Elif kızı, 23.01.1996 d.lu) hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;

-Mağdur Sanık Serap Konca’nın mağdur sanık Bülent Sünbül'ü yaralayarakbasit yaralama suçunu kendisine yönelen haksız saldırı nedeniyle meşru savunma kapsamında işlediğinin taraf anlatımları ve doktor raporu kapsamında sabit olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 25/1 ve CMK 223/2-d maddesi uyarınca müsnet suçtan BERAATİNE, karar verilmiş olmakla mağdur sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık Serap KONCA'ya tebliğ yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 28-29 ve mütakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu tebliğ olunur.

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