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DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 00:00

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, GÜMÜŞÇAY Mahalle/Köy, 249 Ada, 8 Parsel, tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmazdır. Üzerinde satışı yapılan inşaat malzemeleri vardır.
Adresi : lbade Mah., Hüdai Oral Caddesi No:67, 69 ve 69A Merkezefendi/Denizliadresli
Yüzölçümü : 318 m2
İmar Durumu : Kat sayısı 4,Konut alanı, inşaat nizamı: ayrık, binayük: imar yön.28 md, bina derin: kroki, ön bahçe: 5 mt, komşu mes:3 mt-kroki, arka bahçe mes: imar yön.23 md.
Kıymeti : 3.975.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:15

04/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02135310