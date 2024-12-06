DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, GÜMÜŞÇAY Mahalle/Köy, 249 Ada, 8 Parsel, tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmazdır. Üzerinde satışı yapılan inşaat malzemeleri vardır.

Adresi : lbade Mah., Hüdai Oral Caddesi No:67, 69 ve 69A Merkezefendi/Denizliadresli

Yüzölçümü : 318 m2

İmar Durumu : Kat sayısı 4,Konut alanı, inşaat nizamı: ayrık, binayük: imar yön.28 md, bina derin: kroki, ön bahçe: 5 mt, komşu mes:3 mt-kroki, arka bahçe mes: imar yön.23 md.

Kıymeti : 3.975.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:15

04/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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