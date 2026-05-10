DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/87

KARAR NO : 2025/415

Mahkememizde açılan yukarıda esas numarası bildirilen dosyamızda Muhtesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı Kemal ÇETİN isimli şahsın UYAP kayıtlarında mevcut 97/A Wood Street, Walthamstow London, E17 3Ll 9985 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresine yapılan tebliğ işleminde kendisine ulaşılamadığı ilgili konsolosluk tarafından mahkememize bildirilmiş olmakla, ilgili şahıs adına ilanen tebliğ işlemi yapılmasına karar verilmiş olmakla, mahkememizce verilen hüküm aşağıda belirtilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Musa Mah. Fındık Mevkii, 18k2-18k3 Pafta, 2763 Ada 6 Parsel üzerinde tapuya kayıtlı bulunan 414 m² yüz ölçümlü taşınmazda bulunan 108 m² taban alanına oturan zemin + 1 normal katlı betonarme yapı (toplamda 2 katlı "bir ev" vasıflı taşınmaz) ve 10 m² taban alanına oturan tek katlı yığma yapının muris Muazzez Doğramacı'ya ait olduğunun kabulü ile bu muhdesatların davacı muris Muazzez Doğramacı'nın yasal mirasçılarına ait olduğunun tespitine,

Karar ve ilam harcı olan 89.489,51 TL harçtan daha önce alınan22.799,97 TL harcın mahsubu ile kalan 66.689,54TL harcın davalılardan Neriman AKIN, Esin YURDAGÜL , Zeynep TAVAS ve Nuran YAREN (Nalan EKMEKCİ ) dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

Davacı tarafından yapılan 22.799,97 TL harç ve 42.478TL tebligat, posta ve bilirkişi ücretinden oluşan toplam 65.277,97TL yargılama giderinin davalılardan Neriman AKIN, Esin YURDAGÜL , Zeynep TAVAS ve Nuran YAREN (Nalan EKMEKCİ ) dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'ne göre 201.407,00 TL vekalet ücretinin davalılardan Neriman AKIN, Esin YURDAGÜL , Zeynep TAVAS ve Nuran YAREN (Nalan EKMEKCİ ) dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilininyüzüne karşı,kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde (HMK 345. madde), Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak (HMK 343. Madde) ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek (HMK 344. madde) suretiyle, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı." karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

