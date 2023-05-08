DENİZLİ 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Bahador ve Fatemeh oğlu,03/11/1983 İran doğumlu, sanık Mojbata Bahadorıdashtarjandı'ya tüm aramalara rağmen karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Mojbata Bahadorıdashtarjandı'ya hakkında Mala Zarar Verme suçundan Beraat kararı verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 23/03/2023 Tarih, 2021/478 Esas, 2023/270 Karar sayılı kararı sanık Mojbata Bahadorıdashtarjandı'ya tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususu sanık Mojbata Bahadorıdashtarjandı' ilanen tebliğ olunur.

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