DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/396 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen sıra numarasında yazılı dosyasında;

Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 201 Ada, 52 Parselde taşınmazın 99,23 m²'lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği;

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı/davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 10/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02182118