DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2024/258 Esas sayılı dosyası ile:denizli Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mah. 449 Ada 174 Parsel (eski Parsel No:937) Numaralı 15.550,00 M2 Taşınmazın 13.682,90 m2'lik kısmı hakkında kamulaştırma kararı ile dava açılmış olup duruşmasının 15/04/2026 günü saat: 09:00'a bırakıldığı, davalı Musa Cem Özdemirçelik'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevaplarınızı, delillerinizle birlikte ibraz etmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli bilgileri vermeniz ve gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesinin verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız hususu 7201 sayılı kanunun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince ilandan 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02311054