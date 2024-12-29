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DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 00:00

T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

26/12/2024

Sayı : 2023/1469 Esas 

Konu : İLAN

İLAN METNİ

Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi 388 ada38 Parsel sayılı taşınmaza dair açılan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davalı 13807977888 TC ELİF DURMAZ ile 42388026104 TC FATMA MAZAK adına adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

19/03/2024 saat: 11:25 'da duruşma günü duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizivekille temsil ettirmeniz, davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği/değiştirebileceği ayrıca cevap dilekçesi vermeniz halinde 2 haftalık kesin sürede 200,00 TL gider avansı yatırmanız, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız HMK'nin 121,129/a ve 130. Md. göre yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Teb.K. 28,29,30. Md.uyarınca ve TK 31.mad. Uyarınca tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 26/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02148578