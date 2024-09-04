DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Eskihisar Mahalle 8935 Ada, 2 Parsel, üzerinde 3 katlı Betonarme bina ve bu binanın yanında yığma tarzda yapılmış müştemilat odun kömürlük binası vardır. Her katta birer meskenden 3 mesken vardır. Alt kat 3+1 şeklinde, 3 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet antre hol şeklinde,137,50 m2dir. Orta kat, 3+1 şeklinde, 3 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet antre hol şeklinde, 140,00 m²dir. Üst kat , 3+1 şeklinde, 3 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet antre hol şeklinde, 140,00 m2dir. Alt kat ve orta kat mesken olarak kullanılmaktadır. Elektrik, suyu mevcut ve doğalgazlı kalorifer ısıtmalıdır. Üst katı, içi bitirilmemiş, henüz oturulmamakta, duvarları örülü, dışı sıvalı boyalı, içi sıvasız boyasız ,tavan taban dolaplar, kapılar-tesisatlar yapılmamış haldedir. Bina üzeri çatılı kiremit örtülü, yaklaşık 20-25 yıllıktır. Bina vasat ve kaçak yapı olmasıyla bazı iç imalatları eksik, üst kat içi natamam haldedir. Tek katlı yığma tarzda yapılmış müştemilat, ahşap çatılı kiremitli sıvasız tavansız halde odunluk-kömürlük şeklinde basit yapı vardır yapı 90,00 m2 olduğu belirtilmiştir. Çevresindeki binaların tamamına yakını imar uygulaması öncesi ruhsatsız yapılmış yapılardan oluşmaktadır. Gelişmemiş geri kalmış gecekondu tarzı, kenar mahalle tarzı bölgededir.

Adresi : Eskihisar Mah. Deliktaş Sok. No:45 Merkezefendi / DENİZLİ Yüzölçümü : 509,55 m2

İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 27.03.204 tarih ve 12232 sayılı 1/1000 ölçekli imar durumunda, kont alanı kat adedi A-3 kat olduğu, ön bahçe 5,00 m, komşu mesafeler 3,00m, taks-kaks= 0,40/1,20 olduğu, Güneyden kuzeye doğru aşırı eğim vardır.

Kıymeti : 4.672.858,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: (Taşınmaz kaydındaki aşağıda belirtilen şerhleri (beyanları) ile birlikte satılıp, tescil edilecektir)

1 Beyan, Taşınmaz Üzerinde KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR.08/12/1997 - 6064

2 Beyan, Taşınmaz Üzerinde III.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. 01/10/2018 - 22578 3

3 Beyan, Taşınmaz Üzerinde III.derecede korunması gerekli taşınmaz 13/01/2020 - 1118 4

4 Beyan, Taşınmaz Üzerinde.....derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. 13/01/2020 - 1144 5

5 Beyan, Taşınmaz Üzerinde III. DERECE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞIDIR. 02/10/2020 TARİH E.2476062 27/10/2020 - 29828

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:17 - Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:17 - Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:17

31/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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