T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2025/699 Esas

DAVALI : HAMZA HAKSEVEN - T.C.K.N:381******44

Davacı tarafından aleyhinize açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mernis adresiniz boş olduğundan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 26/05/2025 tarihinde mahkememize ibraz edilen dava dilekçesinde; Davacı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nin şubesi ile dava dışı asıl borçlu Seval Orhan arasında genel nakdi, gayri nakdi kredi sözleşmesi imzalanarak kredi kullandırıldığı, davalı Hamza Hakseven'in de işbu sözleşmeye müşterek ve müteselsil kefil olarak imza attıklarını, borçluların borç bakiyesinin tamamını davacı bankaya ödemediklerini, bunun üzerine kredi hesabının kat edilerek borcun ödenmesi hususunda borçtan sorumlulara ihtarname keşide edildiğini ancak borçlular tarafından davacı bankaya ödeme yapılmadığını, borcun ödenmemesi üzerinde Denizli İcra Dairesi'nin 2025/21311 Esas sayılı dosyasında genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve kötü niyetle icra takibine itiraz ettiğini, davalının itirazının 5.380.000,00 TL asıl alacak 715.000,00 TL işlemiş faiz olmak üzere 6.095.000,00 TL'lik alacak yönünden iptali ile icra takibine konu asıl alacak tutarına takip tarihinden itibaren takip talebinde belirtilen faiz oranı üzerinden işleyecek faizler dikkate alınmak suretiyle takibin devamına, davalının dava konusu alacak miktarının %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamında dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02312979