T.C.

DENİZLİ

1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2020/104 Esas

Davacı, AYHAN ERSAN ile Davalılar, KIYMET ÖZTÜRKMEN, SERHAT ERSAN arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davası nedeniyle;

Davalılar Kıymet Öztürkmen ve Serhat Ersan'ın adreslerinin "Carnissesingel 6, 3084 NA, Rotterdam" adresinde oturur iken isimlerine çıkarılan davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle davalıların 26/06/2026 günü saat: 09:35'e duruşmaya gelmesi veya temsil ettireceği vekilinin duruşmaya gelmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği, bu nedenle dava dilekçesi ve meşruhatı ilanen tebliğ olunur.

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