T.C.

DEMİRCİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında; Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazın yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak tesciline yönelik kamulaştırılması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmalarının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 Kamulaştırma Kanunu gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın belirtilenmetrekarelik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 22/04/2026

İLİ: MANİSA İLÇESİ: DEMİRCİ

Esas No: Davalı Mahalle Ada-Parsel Mülkiyet (m²) Duruşma gün ve saati 2026/51 Demirci İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Çamlıca 459 ada

4parsel 1190,86m² 20/05/2026

11:30

