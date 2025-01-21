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DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 00:00

T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda esas numarası, ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ve davalıları yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davaları açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2024

İLİ: MANİSA

İLÇESİ: DEMİRCİ

MAHALLESİ: İCİKLER

Esas NoDavalılarAda ParselDaimi İrtifak m²Mülkiyet (Direk yeri m²)Duruşma gün ve saati
2024/271Muharrem Eren104 ada 11262,06 m²6,76 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/272Yonis Kaçmaz193 ada 18 104 ada 90261,41 m² 363,07 m²0 m² 0 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/273Eda Balcı Emel Avcı Emin Avcı Erol Avcı Hatice Avcı İbrahim Avcı104 ada 89613,06 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/274Ahmet Kaçmaz Ayten Yeğin Fadime Kaçmaz Fatma Çağırkan Murat Kaçmaz104 ada 88757,93 m²6,25 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/275Abdullah Çayır Emine Dönmez Feride Çayır İbrahim Çayır Muhammer Çayır Nimet Karakuş Ramazan Çayır104 ada 41136,06 m²6,76 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/276Hasan Hüseyin Yele Mehmet Yele104 ada 76339,06 m²5,76 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/277Yunus Akçay104 ada 49148,20 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/278Halil İbrahim Akyıldız Halime Akyıldız Hasan Akyıldız Mahmut Akyıldız Mehmet Akyıldız Mesut Akyıldız Mustafa Akyıldız Saadet Yümlü104 ada 511484,88 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/279Dudu Kanatsız Eşe Kanatsız Fadime Bozyiyit Güher Yele Şükrü Koç104 ada 62210,06 m²3,88 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/280Mehmet Kızılırmak104 ada 611165,12 m²0,96 m²24/02/2025 saat 09:00
2024/281Fadime Tok Hatice Demir Hüseyin Tok Mustafa Tok Senem Erim104 ada 601312,08 m²5,76 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/282Binnur Fidan Dudu Topak Emine Ustacı Fadime Özdemir Fadime Uyar Fahriye Ercan Habibe Ustacı Halil Özdemir Hanım Önal Hasan Cabaz Hatice Erdem Hatice Özdemir Hüseyin Özdemir Hüseyin Ali Ustacı Mehmet Ustacı Muhammet Ustacı Mustafa Canbaz Mustafa Ustacı Mürüvet Şen Nazife Ustacı Rukiye Canbaz Rukiye Topcan Selman Uyar Şenel Koyun Şennur Fidan Şirin Fidan Yeter Bozca Zehra Can230 ada 15469,11 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/283Yonis Bakırlı224 ada 19698,35 m²5,29 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/284Halil Kızılırmak230 ada 22547,46 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/285Mustafa Kanatsız230 ada 23150,60 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/286Emine Eren Fadime Çelik Fadime Dönmez230 ada 32421,68 m²5,29 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/287Mehmet Avcı230 ada 31725,27 m²2,14 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/288Ali Bozca Emine Demir Fadime Can Güllü Bozca Halil Bozca Neslehan Sönmez Rüstem Bozca230 ada 2878,51 m²3,15 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/289Hatice Bozca230 ada 29280,89 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/290Bilal Özcan230 ada 42264,89 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/291....................230 ada 43348,91 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/292Bakire Atıcı Emine Sarkın Kerem Avcı135 ada 1120,76 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/293Abdullah Kanatsız Abdullah Tok Arif Kanatsız Ayşe Fidan Ayşe Özdemir Bakire Atıcı Bedia Uslu Berkay Sarıçay Bilal Sarıçay Ekrem Kanatsız Emine Bozkurt Emine Sarkın Emre Sarıçay Erdoğan Kocabacak Esma Ak Fadime Avcı Fadime Bulut Fadime Özcan Fadime Sarıçay Fadime Yeşil Faik Avcı Fatma Doğan Gülfidan Doğan Halil Kanatsız Hatice Kocabacak Hatice Özbek Hatice Tok İsmail Bakırlı İsmail Özcan İsmail Sarıçay İsmihan Eren Kerem Avcı Mehmet Avcı Mehmet Bakırlı Mehmet Ziya Özcan Mert Sarıçay Meryem Karabacak Meryem Kızılırkmak Mustafa Avcı Mustafa Sarıçay Mustafa Tok Münevver Akce Münevver Eren Münevver Kanatsız Müşerref Erdoğan Nevzat Sarıçay Nuriye Bakırlı Rabia Sarıçay Seyit Ali Tok Sıdıka Sarıçay Sultan Dönmez Şakir Sarıçay Şerif Sarıçay Yonis Bakırlı Yunus Avcı Yusuf Kanatsız Yusuf Sarıçay120 ada 371010,42 m²364,49 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/294Mustafa Sarıçay Nevzat Sarıçay Şakir Sarıçay120 ada 27750,11 m²0 m²24/02/2025 saat 09:00 
2024/295Mürşit Karaköse120 ada 32740,23 m²5,29 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/296Abdullah Kanatsız Abdullah Tok Ali Kanatsız Arif Kanatsız Ayşe Fidan Ayşe Özdemir Bakire Atıcı Bedia Uslu Berkay Sarıçay Bilal Sarıçay Ekrem Kanatsız Emine Bozkurt Emine Sarkın Emre Sarıçay Esma Ak Fadime Avcı Fadime Bulut Fadime Özcan Fadime Sarıçay Fadime Sarıçay Fadime Yeşil Faik Avcı Fatma Bakırlı Fatma Doğan Fatma Kanatsız Gülfidan Doğan Halil Kanatsız Hatice Kocabacak Hatice Özbek Hatice Tok Hüseyin Bakırlı İsmail Bakırlı İsmail Özcan İsmail Sarıçay İsmail Sarıçay İsmihan Eren Kerem Avcı Mehmet Avcı Mehmet Bakırlı Mert Sarıçay Meryem Karabacak Meryem Kızılırkmak Mustafa Avcı Mustafa Sarıçay Mustafa Tok Münevver Akce Münevver Eren Münevver Kanatsız Müşerref Erdoğan Neslihan Bakırlı Nevzat Sarıçay Nuriye Bakırlı Nurullah Sarıçay Rabia Sarıçay Seyit Ali Tok Sıdıka Sarıçay Sultan Dönmez Şakir Sarıçay Şerif Sarıçay Yonis Bakırlı Yunus Avcı Yusuf Kanatsız Yusuf Sarıçay120 ada 23132,49 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/297Şerif Ali Karakise120 ada 22950,39 m²5,29 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/298Erol Özcan Fadime Özcan İbrahim Özcan120 ada 21329,93 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/299Emrullah Aksu Fadime Kanat Fadime Uyar Gülser Aksu İrfan Uyar Kanber Uyar Mehmet Ali Uyar Nesimi Aksu Nur Özer Nurullah Uyar126 ada 11040,61 m²2,70 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/300Arzı Önal126 ada 1121196,87 m²4,59 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/301Gülistan Bozca Hüseyin Bozca Kezban Can Mehmet Bozca Mesut Bozca Servet Bozca Ülker Can126 ada 111172,46 m²5,29 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/302Arzı Uyar Aynur Emre Fadime Akbüber Fadime Helva Kevser Yalçın Kevser Yıldırım Leylehan Kılıç Muharrem Önal Mukadder Önal Nurullah Önal Sadık Önal Ülker Bozca Veli Karaman126 ada 1181561,53 m²5,29 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/303Adile Bozkurt Ali İhsan Bozkurt Ayşe Özçil Canan Atıcı Hayriye Bozkurt İsmail Bozkurt İsmet Bozkurt İsmet Bozkurt Nazan Özer Safiye Güneş Sultan Bozkurt Süleyman Bozkurt124 ada 1127,30 m²6,76 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/304Gönül Bölüm Hatice Önal Haydar Kanat Türkan Başer Yunus Kanat121 ada 22426,02 m²12,50 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/305Nurhayat Şahpaz Saadet Aksoy121 ada 121257,43 m²5,29 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/306Arzı Uyar Kevser Yıldırım Muharrem Önal Mukadder Önal Sadık Önal Ülker Bozca121 ada 11686,10 m²6,51 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/307Muhsin Başer121 ada 15844,28 m²2,89 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/308Yunus Karakise120 ada 13126,84 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/309Abdullah Karaköse Ahmet Eren Akile Karakise Ali Eren Ali Kızılırmak Elif Eren Elif Kozak Emine Eren Emine Köse Fadime Çelik Fadime Gökdemir Hatice Eren Hatice Kızılırmak Hatice Özbek İbrahim Kızılırmak Keziban Eren Mehmet Kızılırmak Meryem Tok Mustafa Eren Mustafa Eren Mürşit Karaköse Nazlım Kızılırmak Recep Eren Sadık Kızılırmak Şerif Ali Karakise Şerife Eren Ümmü Kızılırmak Yakup Eren Yunus Eren Yunus Karakise Yunus Kızılırmak Yusuf Eren Zehra Kızılırmak Zeliha Sevgili120 ada 141071,95 m²5,29 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/310Ali Kızılırmak Elif Kozak İbrahim Kızılırmak Mehmet Kızılırmak Yunus Kızılırmak120 ada 15556,44 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/311

Asiye Akarsu Asiye Koç Fadime Bakırlı Hatice Koç İsmail Eren Mükerrem Bağçivan Naciye Tok Nurettin Yenilmez Ramazan Eren Şehri Yele

119 ada 4650,09 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/312Fadime Bilek119 ada 10293,15 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

2024/313Halil İbrahim Karabulut119 ada 14366,57 m²0 m²

24/02/2025 saat 09:00 

#ilangovtr Basın no ILN02159636