DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda esas numarası, ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ve davalıları yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davaları açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2024

İLİ: MANİSA

İLÇESİ: DEMİRCİ

MAHALLESİ: İCİKLER

Esas No Davalılar Ada Parsel Daimi İrtifak m² Mülkiyet (Direk yeri m²) Duruşma gün ve saati 2024/271 Muharrem Eren 104 ada 112 62,06 m² 6,76 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/272 Yonis Kaçmaz 193 ada 18 104 ada 90 261,41 m² 363,07 m² 0 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/273 Eda Balcı Emel Avcı Emin Avcı Erol Avcı Hatice Avcı İbrahim Avcı 104 ada 89 613,06 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/274 Ahmet Kaçmaz Ayten Yeğin Fadime Kaçmaz Fatma Çağırkan Murat Kaçmaz 104 ada 88 757,93 m² 6,25 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/275 Abdullah Çayır Emine Dönmez Feride Çayır İbrahim Çayır Muhammer Çayır Nimet Karakuş Ramazan Çayır 104 ada 41 136,06 m² 6,76 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/276 Hasan Hüseyin Yele Mehmet Yele 104 ada 76 339,06 m² 5,76 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/277 Yunus Akçay 104 ada 49 148,20 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/278 Halil İbrahim Akyıldız Halime Akyıldız Hasan Akyıldız Mahmut Akyıldız Mehmet Akyıldız Mesut Akyıldız Mustafa Akyıldız Saadet Yümlü 104 ada 51 1484,88 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/279 Dudu Kanatsız Eşe Kanatsız Fadime Bozyiyit Güher Yele Şükrü Koç 104 ada 62 210,06 m² 3,88 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/280 Mehmet Kızılırmak 104 ada 61 1165,12 m² 0,96 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/281 Fadime Tok Hatice Demir Hüseyin Tok Mustafa Tok Senem Erim 104 ada 60 1312,08 m² 5,76 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/282 Binnur Fidan Dudu Topak Emine Ustacı Fadime Özdemir Fadime Uyar Fahriye Ercan Habibe Ustacı Halil Özdemir Hanım Önal Hasan Cabaz Hatice Erdem Hatice Özdemir Hüseyin Özdemir Hüseyin Ali Ustacı Mehmet Ustacı Muhammet Ustacı Mustafa Canbaz Mustafa Ustacı Mürüvet Şen Nazife Ustacı Rukiye Canbaz Rukiye Topcan Selman Uyar Şenel Koyun Şennur Fidan Şirin Fidan Yeter Bozca Zehra Can 230 ada 15 469,11 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/283 Yonis Bakırlı 224 ada 19 698,35 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/284 Halil Kızılırmak 230 ada 22 547,46 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/285 Mustafa Kanatsız 230 ada 23 150,60 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/286 Emine Eren Fadime Çelik Fadime Dönmez 230 ada 32 421,68 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/287 Mehmet Avcı 230 ada 31 725,27 m² 2,14 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/288 Ali Bozca Emine Demir Fadime Can Güllü Bozca Halil Bozca Neslehan Sönmez Rüstem Bozca 230 ada 28 78,51 m² 3,15 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/289 Hatice Bozca 230 ada 29 280,89 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/290 Bilal Özcan 230 ada 42 264,89 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/291 .................... 230 ada 43 348,91 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/292 Bakire Atıcı Emine Sarkın Kerem Avcı 135 ada 1 120,76 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/293 Abdullah Kanatsız Abdullah Tok Arif Kanatsız Ayşe Fidan Ayşe Özdemir Bakire Atıcı Bedia Uslu Berkay Sarıçay Bilal Sarıçay Ekrem Kanatsız Emine Bozkurt Emine Sarkın Emre Sarıçay Erdoğan Kocabacak Esma Ak Fadime Avcı Fadime Bulut Fadime Özcan Fadime Sarıçay Fadime Yeşil Faik Avcı Fatma Doğan Gülfidan Doğan Halil Kanatsız Hatice Kocabacak Hatice Özbek Hatice Tok İsmail Bakırlı İsmail Özcan İsmail Sarıçay İsmihan Eren Kerem Avcı Mehmet Avcı Mehmet Bakırlı Mehmet Ziya Özcan Mert Sarıçay Meryem Karabacak Meryem Kızılırkmak Mustafa Avcı Mustafa Sarıçay Mustafa Tok Münevver Akce Münevver Eren Münevver Kanatsız Müşerref Erdoğan Nevzat Sarıçay Nuriye Bakırlı Rabia Sarıçay Seyit Ali Tok Sıdıka Sarıçay Sultan Dönmez Şakir Sarıçay Şerif Sarıçay Yonis Bakırlı Yunus Avcı Yusuf Kanatsız Yusuf Sarıçay 120 ada 37 1010,42 m² 364,49 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/294 Mustafa Sarıçay Nevzat Sarıçay Şakir Sarıçay 120 ada 27 750,11 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/295 Mürşit Karaköse 120 ada 32 740,23 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/296 Abdullah Kanatsız Abdullah Tok Ali Kanatsız Arif Kanatsız Ayşe Fidan Ayşe Özdemir Bakire Atıcı Bedia Uslu Berkay Sarıçay Bilal Sarıçay Ekrem Kanatsız Emine Bozkurt Emine Sarkın Emre Sarıçay Esma Ak Fadime Avcı Fadime Bulut Fadime Özcan Fadime Sarıçay Fadime Sarıçay Fadime Yeşil Faik Avcı Fatma Bakırlı Fatma Doğan Fatma Kanatsız Gülfidan Doğan Halil Kanatsız Hatice Kocabacak Hatice Özbek Hatice Tok Hüseyin Bakırlı İsmail Bakırlı İsmail Özcan İsmail Sarıçay İsmail Sarıçay İsmihan Eren Kerem Avcı Mehmet Avcı Mehmet Bakırlı Mert Sarıçay Meryem Karabacak Meryem Kızılırkmak Mustafa Avcı Mustafa Sarıçay Mustafa Tok Münevver Akce Münevver Eren Münevver Kanatsız Müşerref Erdoğan Neslihan Bakırlı Nevzat Sarıçay Nuriye Bakırlı Nurullah Sarıçay Rabia Sarıçay Seyit Ali Tok Sıdıka Sarıçay Sultan Dönmez Şakir Sarıçay Şerif Sarıçay Yonis Bakırlı Yunus Avcı Yusuf Kanatsız Yusuf Sarıçay 120 ada 23 132,49 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/297 Şerif Ali Karakise 120 ada 22 950,39 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/298 Erol Özcan Fadime Özcan İbrahim Özcan 120 ada 21 329,93 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/299 Emrullah Aksu Fadime Kanat Fadime Uyar Gülser Aksu İrfan Uyar Kanber Uyar Mehmet Ali Uyar Nesimi Aksu Nur Özer Nurullah Uyar 126 ada 110 40,61 m² 2,70 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/300 Arzı Önal 126 ada 112 1196,87 m² 4,59 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/301 Gülistan Bozca Hüseyin Bozca Kezban Can Mehmet Bozca Mesut Bozca Servet Bozca Ülker Can 126 ada 111 172,46 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/302 Arzı Uyar Aynur Emre Fadime Akbüber Fadime Helva Kevser Yalçın Kevser Yıldırım Leylehan Kılıç Muharrem Önal Mukadder Önal Nurullah Önal Sadık Önal Ülker Bozca Veli Karaman 126 ada 118 1561,53 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/303 Adile Bozkurt Ali İhsan Bozkurt Ayşe Özçil Canan Atıcı Hayriye Bozkurt İsmail Bozkurt İsmet Bozkurt İsmet Bozkurt Nazan Özer Safiye Güneş Sultan Bozkurt Süleyman Bozkurt 124 ada 1 127,30 m² 6,76 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/304 Gönül Bölüm Hatice Önal Haydar Kanat Türkan Başer Yunus Kanat 121 ada 2 2426,02 m² 12,50 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/305 Nurhayat Şahpaz Saadet Aksoy 121 ada 12 1257,43 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/306 Arzı Uyar Kevser Yıldırım Muharrem Önal Mukadder Önal Sadık Önal Ülker Bozca 121 ada 11 686,10 m² 6,51 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/307 Muhsin Başer 121 ada 15 844,28 m² 2,89 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/308 Yunus Karakise 120 ada 13 126,84 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/309 Abdullah Karaköse Ahmet Eren Akile Karakise Ali Eren Ali Kızılırmak Elif Eren Elif Kozak Emine Eren Emine Köse Fadime Çelik Fadime Gökdemir Hatice Eren Hatice Kızılırmak Hatice Özbek İbrahim Kızılırmak Keziban Eren Mehmet Kızılırmak Meryem Tok Mustafa Eren Mustafa Eren Mürşit Karaköse Nazlım Kızılırmak Recep Eren Sadık Kızılırmak Şerif Ali Karakise Şerife Eren Ümmü Kızılırmak Yakup Eren Yunus Eren Yunus Karakise Yunus Kızılırmak Yusuf Eren Zehra Kızılırmak Zeliha Sevgili 120 ada 14 1071,95 m² 5,29 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/310 Ali Kızılırmak Elif Kozak İbrahim Kızılırmak Mehmet Kızılırmak Yunus Kızılırmak 120 ada 15 556,44 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/311 Asiye Akarsu Asiye Koç Fadime Bakırlı Hatice Koç İsmail Eren Mükerrem Bağçivan Naciye Tok Nurettin Yenilmez Ramazan Eren Şehri Yele 119 ada 4 650,09 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/312 Fadime Bilek 119 ada 10 293,15 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00 2024/313 Halil İbrahim Karabulut 119 ada 14 366,57 m² 0 m² 24/02/2025 saat 09:00

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