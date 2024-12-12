DATÇA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

DATÇA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NDEN İHALE İLANI

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR Sıra No İli / İlçesi / Mahallesi / Mevki Cinsi Ada / Parsel No Fiili Durum Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Muğla / Datça / Kızlan / Çivril Tarla 278 / 80 Boş 1.418,38 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır. 4.043.000,00 404.300,00 08/01/2025 09:30 2 Muğla / Datça / Kızlan / Büydüz Ham Toprak 391 / 44 Boş 3.372,86 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Özel Ürün Arazileri” kullanımında kalmaktadır. 6.746.000,00 674.600,00 08/01/2025 10:00 3 Muğla / Datça / Kızlan / Büydüz Ham Toprak 391 / 88 İşgalli 1.435,98 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır. 3.303.000,00 330.300,00 08/01/2025 10:30 4 Muğla / Datça / Kızlan / Yanıkharman Ham Toprak 369 / 50 Boş 878,59 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır. 3.515.000,00 351.500,00 08/01/2025 11:00 5 Muğla / Datça / Mesudiye / Büyükalan Tarla 105 / 61

İşgalli 967,13 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Özel Ürün Arazileri ve Tarım Odaklı Kırsal Nitelikli Turizm Alanı (Ekolojik Tarım Turizmi/Agro Turizm)” kullanımında kalmaktadır. 4.159.000,00 415.900,00 08/01/2025 11:30 6 Muğla / Datça / Karaköy / Akyaka-Deliktaş Ham Toprak 115 / 122 Boş 2.420,75 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Mutlak Tarım Alanı ve Tarım Odaklı Kırsal Nitelikli Turizm Alanı (Ekolojik Tarım Turizmi/Agro Turizm)” kullanımında kalmaktadır. 5.810.000,00 581.000,00 08/01/2025 13:30 7 Muğla / Datça / Emecik / Sarıliman Arsa 373 / 3 Boş 746,63 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama Planında “Konut Alanı (Taks:0,20 Kaks:0,40 2 kat, ayrık nizam)” olarak planlanmıştır. 15.680.000,00 1.568.000,00 08/01/2025 14:00 8 Muğla / Datça / Datça Arsa 937 / 7 Boş 395,52 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama Planında “Konut Alanı (Taks:0,10 Kaks:0,20)” olarak planlanmıştır. Taşınmazın tek başına yapılanması mümkün değildir. 6.730.000,00 673.000,00 08/01/2025 14:30 9 Muğla / Datça / Hızırşah / Osmanağaçeşmesi Fundalık-Makilik 185 / 1 Boş 2.652,19 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır. 4.111.000,00 411.100,00 08/01/2025 15:00 10 Muğla / Datça / Yazı / Kocadere Ham Toprak 105 / 11 İşgalli 6.054,12 Tam 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Özel Ürün Arazileri (Zeytinlikler)” kullanımında kalmaktadır. 7.568.000,00 756.800,00 08/01/2025 16:00

1)- Yukarıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte, Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezinde ihale odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2)- İhalelere iştirak etmek isteyen isteklilerin;

a)- Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’deki adresi gösterir belgeyi,

b)- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya onaylı nüfus kayıt örneklerini (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını içeren belgeyi,

c)- Geçici teminatı yatırdıklarına ait belgeyi [Tedavüldeki Türk Parası ( Nakit olarak yatırılacak geçici teminat bedeli, gerekli açıklama yazılmak suretiyle TC Ziraat Bankası Datça Şubesindeki Datça Malmüdürlüğüne ait, hesap adı : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı olan TR 14 0001 0004 3200 0010 0056 98 İban no.lu hesaba yatırılacaktır.), mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teyit yazısı ile birlikte 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler]

ç)- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

d)- Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

3)- Posta ile müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare ve Komisyon sorumlu değildir.

4)- İhaleye konu taşınmazların fiili durumları işgalli olan veya ihaleye çıkarılmadan önce tespit tarihi itibariyle fiili durumları boş olup daha sonra işgalli duruma gelen taşınmazların tahliyesi, ihaleye kazanan müşteri tarafından gerçekleştirilecektir. Tahliye işlemleri ile ilgili İdaremizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup İdaremizden herhangi bir hak veya tazminat talep edilemeyecektir.

5)- İhale sonucu oluşan satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) “işlem bedeli” Bakanlığımız döner sermaye hesabına ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

6)- 4706 Sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle de ödenebilecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitlendirme halinde, satış bedelinin ¼’ ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya TMK’nın 893. maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

7)- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı) müstesnadır, ayrıca, 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

8)- İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Datça Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

9)- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)- Türkiye genelindeki ihale bilgileri “https://www.milliemlak.gov.tr” ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

İrtibat Tel: 0 252 712 21 50

İLAN OLUNUR.

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